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Газета.Ru
Газета.Ru

Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса

Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины. По словам градоначальника, чувствует он себя нормально, серьезных последствий от прививки он не почувствовал. Ранее вакцину опробовал на себе глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
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RT на русском

Собянин сделал прививку от коронавирса

RT на русском08:17
Коммерсантъ

Собянин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ05:57
РИА Новости

Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса

РИА Новости05:19
Агентство Москва

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально

Агентство Москва05:23
Вечерняя Москва

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса

Вечерняя Москва05:20
РБК

Собянин сделал прививку от коронавируса

РБК05:33
ТАСС

Собянин сделал прививку от коронавируса

ТАСС05:45

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
РИА Новости07:37
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС08:31

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:36
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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