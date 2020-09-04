Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
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Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины. По словам градоначальника, чувствует он себя нормально, серьезных последствий от прививки он не почувствовал. Ранее вакцину опробовал на себе глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — привела слова Собянина пресс-служба Кремля
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