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Газета.Ru
Газета.Ru

Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса

Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины. По словам градоначальника, чувствует он себя нормально, серьезных последствий от прививки он не почувствовал. Ранее вакцину опробовал на себе глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение <…> и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — привела слова Собянина пресс-служба Кремля
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Телеканал 360°05:19
Подробнее о событии
ТАСС

Собянин сделал прививку от коронавируса

ТАСС05:45
Телеканал 360°

«Чтобы придать тонус коллегам»: Собянин сделал прививку от COVID-19

Телеканал 360°05:19
РБК

Собянин сделал прививку от коронавируса

РБК05:33
RT на русском

Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса

RT на русском05:23
Агентство Москва

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально

Агентство Москва05:23
РИА Новости

Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса

РИА Новости05:19
Москва 24

Собянин сделал прививку от коронавируса

Москва 2405:35

Миранчук не сможет дебютировать за «Аталанту» до октября из-за травмы

Дебют Алексея в Серии А может состояться ближе к середине октября — либо в матче с «Наполи» (18 октября), либо с «Сампдорией» (25 октября).Сегодня, 4 сентября, "Аталанта" должна официально презентовать Миранчука.
Soccer.ru07:10

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

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РИА Новости07:37
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

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Интерфакс03:52
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The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

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CyberSport.ru07:08

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

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Известия03:36
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Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.
Lenta.ru04:51
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Германия передала запрос России по Навальному прокуратуре Берлина

Германия приняла запрос правовой помощи от генпрокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным и передала его прокуратуре Берлина, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель.
Взгляд.ру07:39
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