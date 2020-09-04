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Газета.Ru
Газета.Ru

Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса

Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины. По словам градоначальника, чувствует он себя нормально, серьезных последствий от прививки он не почувствовал. Ранее вакцину опробовал на себе глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
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РБК

Собянин сделал прививку от коронавируса

РБК05:33
Вечерняя Москва

Врач рассказал о побочных эффектах вакцины против коронавируса

Вечерняя Москва09:33
Коммерсантъ

Собянин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ05:57
Известия

Парте вместо: школьники могут снова перейти на домашнее обучение

Известия12:04
Агентство Москва

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя нормально

Агентство Москва05:23
РИА Новости

Собянин сообщил Путину о сделанной прививке от коронавируса

РИА Новости05:19
ТАСС

Собянин сделал прививку от коронавируса

ТАСС05:45

45% россиян выступили за введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации

45% опрошенных россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 4 сентября.
Известия12:09
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Столтенберг призвал Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»

Вашингтон, 4 сентября 2020, 14:15 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России необходимо полностью раскрыть программу изготовления боевых отравляющих веществ группы «Новичок».
REGNUM07:15
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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The National Interest: Россия создает истребитель будущего

Компании МиГ и Сухой создадут истребитель шестого поколения, который будет показывать лучшие характеристики МиГ-21, самого распространенного сверхзвукового реактивного самолета в истории, и очень функциональных МиГ-35 и Су-57.
Политическая Экспертиза06:43
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