Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
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Мэру Москвы Сергею Собянину сделали прививку от коронавируса, чтобы подтвердить эффективность российской вакцины. По словам градоначальника, чувствует он себя нормально, серьезных последствий от прививки он не почувствовал. Ранее вакцину опробовал на себе глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
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