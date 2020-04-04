Коронавирус
РБКМэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте мэра.
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Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТК Звезда 13:58
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Собянин определил, кто будет штрафовать предпринимателей за нарушения по COVID-19
Московский Комсомолец13:52
Какие штрафы вводятся для предприятий и организаций, нарушающих режим повышенной готовности
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:12
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