Это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий, для здоровья их работников.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте мэра.

Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика В США заявили, что полностью оплатили российскую помощь Многих по обе стороны океана волновал вопрос, отправила ли Россия 60 тонн оборудования в качестве подарка или продала Штатам аппараты ИВЛ, медицинские маски, респираторы и пр. Президент США Дональд Трамп, которого напрямую спросили об отправке из России грузового самолета, ушел от ответа, просто заявив, что он будет рад принимать подобные поставки каждый день.

Общество В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Здоровье Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному Москвичи могут пользоваться личными автомобилями только по одному, за исключением проживающих вместе лиц, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.