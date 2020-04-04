Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте мэра.

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