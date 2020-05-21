с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Открываются МФЦ «Мои документы», начинает работать каршеринг, работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для сотрудников.

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Армия и оружие Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. 120

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 18

Происшествия Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.

Политика Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями. 2

Происшествия В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.

Здоровье Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области. 24

Общество NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. 18

Армия и оружие Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).

Экономика Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП или 1 трлн юаней ($141,6 млрд) из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьер-министра страны Ли Кэцяна.

Происшествия Полиция опубликовала видео с обыска у блогера Лёхи Кочегара УМВД России по Забайкальскому краю опубликовало видео проведения обыска 20 мая у читинского блогера Лёхи Кочегара – Алексея Закружного. 34

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 18

Происшествия Семья Хашогги простила убийц журналиста Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.

Культура Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен» Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика. 7

Общество Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.