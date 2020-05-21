Коронавирус
ИзвестияМэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Открываются МФЦ «Мои документы», начинает работать каршеринг, работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для сотрудников.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.Известия18:36
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Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы
Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на своей мине, один погиб
Луганск, 21 мая 2020, 17:29 — REGNUM Один военнослужащий ВСУ погиб и трое получили ранения, подорвавшись на установленной их сослуживцами мине, сообщает 21 мая «ЛуганскИнформЦентр».
REGNUM 10:29
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Происшествия
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области выявила нарушения в выплатах медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 20:59
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Происшествия
В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.
REGNUM 21:18
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
РИА Новости 18:26
Экономика
В МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень
В Минэкономразвития предполагают, что среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% (в 2019 году этот показатель был равен 4,6%).
URA.Ru 17:26
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru вчера в 22:01
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Наука
У коронавируса нашли три подтипа, которые повысили его заразность
Молекулярные биологи выяснили, что коронавирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых – свой набор мутаций в ключевых генах.
Ореанда-Новости вчера в 07:19
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция распознавания QR-кодов появилась в бета-версии WhatsApp для iOS.
Росбалт 10:36
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Экономика
Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП
Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП или 1 трлн юаней ($141,6 млрд) из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьер-министра страны Ли Кэцяна.
Газета.Ru 21:30
Происшествия
Полиция опубликовала видео с обыска у блогера Лёхи Кочегара
УМВД России по Забайкальскому краю опубликовало видео проведения обыска 20 мая у читинского блогера Лёхи Кочегара – Алексея Закружного.
Zabnews.ru 21:29
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Культура
Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 09:54
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
Общество
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве
С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Авто
Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo
Компания Volkswagen представила лифтбек Polo нового поколения, объявив его начальную цену.
РИА Новости 18 мая в 18:26
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 06:21
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Подписчики начали думать, что Агаларов забрал годовалую дочь к себе, а Гаврилова видится с ней в определенные дни.
ФАН 17:32