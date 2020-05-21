Коронавирус
ИзвестияМэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Открываются МФЦ «Мои документы», начинает работать каршеринг, работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для сотрудников.
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Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Футбол
«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала» на 2 года с опцией выкупа
«Россонери» планируют арендовать 22-летнего серба на два года с опцией выкупа, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru 21:30
Здоровье
На время самоизоляции Крига незаконно отменил медосмотры
На время действия режима самоизоляции главный санитарный врач Омской области Александр Крига незаконно запретил проведение медицинских осмотров для отдельных работников.
РИА ОмскИнформ 00:37
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM 17:35
Общество
Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 23:15
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Шоу-бизнес
Новое фото Дженнифер Лопес встревожило подписчиков. И вот почему
На днях 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграме новое фото из спортзала, где она проводит довольно много времени.
Grazia вчера в 23:12
Здоровье
Омская больница открывается после карантина из-за коронавируса
Как сообщает региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, городская клиническая больница №1 имени Кабанова готова к выходу из карантина и полному возобновлению прежнего режима работы.
Om1.ru 14:06
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник 19 мая в 15:19
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» взял курс на Индийский океан
Ранее фрегат "Адмирал Григорович" выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Mil.Press FLOT вчера в 08:22
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Технологии
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альбер Эйнштейн» создала первый в мире определяющий коронавирус генетический тест.
Gazeta.SPb 23:06
Политика
Небензя рассказал, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РИА Новости 20:19
Общество
Названы богатейшие наследники российских олигархов
Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.
Lenta.ru 04:58
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК 22:50
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
В США появились данные о создаваемом в России «морском монстре»
Согласно материалу, опубликованному в одном из военных изданий США под названием We Are the Mighty, в России в настоящее время разрабатывается самый современный многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка».
News-24.ru 19 мая в 04:46
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Здоровье
Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию
Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru 12:19
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Розыгрыш чемпионата России планируется возобновить 21 июня.
BFM.ru 13:49