Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Открываются МФЦ «Мои документы», начинает работать каршеринг, работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для сотрудников.

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