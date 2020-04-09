Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. По его словам, Россия находится у "подножия пика" пандемии.
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с чего всё началось

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новостивчера в 20:09

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Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

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РБКвчера в 20:40

Сергей Собянин: Нам предстоят серьезные испытания из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 20:15

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:09
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы были высланы десятки китайских туристов. Причина в несоблюдении режима изоляции.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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