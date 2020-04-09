Коронавирус
Газета.RuМэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. По его словам, Россия находится у "подножия пика" пандемии.
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с чего всё началось
Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.РИА Новостивчера в 20:09
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