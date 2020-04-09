Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. Он высказался о том, что считает неблагодарным делом прогнозировать развитие пандемии, однако предрек столкновение со сложным вызовом. Об этом глава города заявил в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
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Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

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Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:09
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Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей

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Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
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Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
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СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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