Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. Он высказался о том, что считает неблагодарным делом прогнозировать развитие пандемии, однако предрек столкновение со сложным вызовом. Об этом глава города заявил в интервью РИА Новости.

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