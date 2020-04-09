Коронавирус
Lenta.ruСобянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. Он высказался о том, что считает неблагодарным делом прогнозировать развитие пандемии, однако предрек столкновение со сложным вызовом. Об этом глава города заявил в интервью РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.РИА Новостивчера в 20:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Единоборства
Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Энергетика
Мексика покинула заседание ОПЕК+ без утверждения сделки
Заседание ОПЕК+, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка, покинула делегация Мексики.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В России упростили порядок регистрации безработных
«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
Авто
Haval готовит замену рамному внедорожнику Hover
Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который станет заменой нынешнему Hover H5.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Кино
Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами
Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Общество
В Волгоградской области определились с работающими организациями
Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
Авто
Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис
Известный эксперт в сфере продаж автомобилей, Игорь Моржаретто рассказал, что делать россиянам, которые решили приобрести транспортно средство во время кризиса вызванного коронавирусом.
Политика
Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр
Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей
Всего в Тюменской области за период распространения новой коронавирусной инфекции было выявлено 19 заболевших.
Гаджеты
Samsung представил смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 с поддержкой 5G
Общество
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Здоровье
Аппараты ИВЛ могут быть опасны для больных коронавирусом
Общество
Продажи виагры резко выросли в России
Пик спроса на средства против эректильной дисфункции произошёл с 16 по 22 марта –Жители России приобретали подобные лекарства на 61% чаще чем в прошлом году.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Политика
Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.
Общество
Вильфанд рассказал, когда тепло установится в Центральной России
В Центральной России не раньше середины апреля установится теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Гаджеты
СМИ обвинили MediaTek в мошенничестве с процессорами
Синьчжу, 9 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Тайваньскую компанию MediaTek, производящую процессоры для смартфонов, уличили в завышении тестовых результатов производительности своей продукции.