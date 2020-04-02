Коронавирус

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Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции. Об этом говорится в законе, который подписал мэр столицы Сергей Собянин 1 апреля. Документ вступает в силу со 2 апреля.
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Собянин утвердил штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в Москве

ТАСС08:56

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

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Газета.Ru10:22

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Штрафы за нарушение режима самоизоляции утвердили в Москве

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Автомобили нарушивших самоизоляцию в Москве отправят на спецстоянки

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Органы власти, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу в нерабочий период, заявил президент России Владимир Путин в четверг в своем телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
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