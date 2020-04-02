Коронавирус
ИзвестияМэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции. Об этом говорится в законе, который подписал мэр столицы Сергей Собянин 1 апреля. Документ вступает в силу со 2 апреля.
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Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
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