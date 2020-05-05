Политика
РИА НовостиМэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Читать в источнике
Оценить673
с чего всё началось
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.РИА Новости09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Повышение в Арктику» и единственный преемник: собрали всё, что известно об уходе Панова
Нижний Новгород on-line13:18
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Экономика
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
Политика
США хотят сотрудничать с Россией в освоении Луны
Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны.
News.ru 16:22
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 03 мая в 06:38
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Футбол
Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
Sport.ru 16:13
Шоу-бизнес
Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек
Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru вчера в 02:30
Общество
Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги»
Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства.
Ведомости 07:45
Общество
Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию
Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна 15:58
Наука
Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
Деловое.ТВ 13:46
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Кино
Сильвестр Сталлоне и Warner Bros. работают над сиквелом «Разрушителя»
REGNUM вчера в 09:47
Кино
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Телезрители уже не первый год с интересом наблюдают за шоу «Последний герой».
Bimru.ru 03:11
Гаджеты
Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro
Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
Inc-news.ru вчера в 15:49
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Культура
Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмэйн и другие прочтут «Гарри Поттера» для людей в изоляции
Сайт Wizarding World, посвященный вселенной «Гарри Поттера», запустил новый проект для поддержки людей во время изоляции.
КиноПоиск 17:10
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Здоровье
В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19
Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области.
ТАСС 12:02
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18