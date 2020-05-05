Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.

с чего всё началось

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 712

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,3K

Футбол Азербайджанская волейболистка останется в Венгрии еще на год Футболист азербайджанского клуба завершил карьеру из-за коронавируса >> Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова выступала в "Вашаше" с 2018 года и не смогла завершить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Общество Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс. 45

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,5K

Авто Новая Mazda CX-5 получит название CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность. 2

Общество Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Общество Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.

Космос Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 46

Теннис Шарапова хотела бы обладать невидимостью Бывшая теннисистка Мария Шарапова в прямом эфире Instagram с Новаком Джоковичем рассказала, какой бы суперспособностью хотела обладать.

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 17

Происшествия В Сахалинской области пропал рыбак Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая.

Технологии Социальный интернет не грузится «Национальная Медиа Группа» (НМГ), в которую входят РЕН ТВ, «Пятый канал» и «СТС Медиа», при этом и вовсе отказалась создавать такие версии сайтов, не объявляли об их запуске и социальные сети.

Общество В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 2

Здоровье В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом. 113