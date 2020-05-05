Политика

РИА НовостиРИА НовостиМэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Читать в источнике
Комментировать709
с чего всё началось

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.
РИА Новости09:11

Подробнее о событии

«Росатом» подтвердил переход мэра Нижнего Новгорода на работу в госкорпорацию

Коммерсантъ14:41

Росатом подтвердил назначение нижегородского мэра Панова

Интерфакс14:05

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

РИА Новости09:11

«Повышение в Арктику» и единственный преемник: собрали всё, что известно об уходе Панова

Нижний Новгород on-line13:18

Владимир Панов займет должность спецпредставителя по Арктике

Открытый Нижний10:32

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 6 мая рассмотрят вопрос об отставке мэра

ТАСС13:34

Депутатам огласили повестку внеочередного заседания думы Нижнего Новгорода

КозаПресс07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
712
Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
159
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
1,3K
Футбол

Азербайджанская волейболистка останется в Венгрии еще на год

Футболист азербайджанского клуба завершил карьеру из-за коронавируса >> Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова выступала в "Вашаше" с 2018 года и не смогла завершить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Sputnik Азербайджан вчера в 06:42
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
45
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета 22:51
13
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,5K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
1,8K
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 13:55
Общество

Минтруд пояснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 02:19
1,5K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
778
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
2
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
269
Теннис

Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения

Bookmaker-ratings.ru 04:14
Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Общество

Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни

Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
4
Общество

В России вступил в силу запрет на работу «наливаек» в жилых домах

Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.
78.ru 03:25
2K
Общество

Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая

С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Космос

Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита

Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты 14:02
46
Теннис

Шарапова хотела бы обладать невидимостью

Бывшая теннисистка Мария Шарапова в прямом эфире Instagram с Новаком Джоковичем рассказала, какой бы суперспособностью хотела обладать.
Спорт-Экспресс 23:20
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
17
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о пораженных пневмонией легких

Известия 20:57
65
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
324
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Происшествия

В Сахалинской области пропал рыбак

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая.
Российская газета 22:06
Технологии

Социальный интернет не грузится

«Национальная Медиа Группа» (НМГ), в которую входят РЕН ТВ, «Пятый канал» и «СТС Медиа», при этом и вовсе отказалась создавать такие версии сайтов, не объявляли об их запуске и социальные сети.
Коммерсантъ 17:50
Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

Кавказский узел вчера в 19:28
32
Общество

В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город

Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
2
Здоровье

В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
113
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
276
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Александрович Панов
Российский политик
Российский политик. Мэр Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель нижегородского регионального отделения «Опора России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное