Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.

с чего всё началось

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Киберспорт Мария Гунина: «Максимально близко к спортивному трэш-току был Lil» Менеджер Alliance Мария Гунина и медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллинв в подкасте обсудили киберспортивный трэш-ток и вторые составы современных клубов.

Происшествия В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании. 128

Армия и оружие Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.

Политика Стало известно о планах Зеленского после пандемии коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планирует совершить несколько официальных визитов в страны Азии.

Политика Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС. 1,8K

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,7K

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 45

Киберспорт Team Secret распустила состав по Rainbow Six Siege Ранее Team Secret распустила состав по Fortnite и объявила об уходе из дисциплины.

Общество Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Происшествия За сутки в Коммунарку на лечение привезли 34 человека Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за минувшие сутки в медучреждение поступили еще 34 человека, а выписались - 42. 21