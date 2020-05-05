Политика

РИА НовостиРИА НовостиМэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
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Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.
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Владимир Александрович Панов
Российский политик
Российский политик. Мэр Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель нижегородского регионального отделения «Опора России».
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