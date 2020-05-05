Политика
РИА НовостиМэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Читать в источнике
Оценить647
с чего всё началось
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.РИА Новости09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Повышение в Арктику» и единственный преемник: собрали всё, что известно об уходе Панова
Нижний Новгород on-line13:18
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru 02:36
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Футбол
Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса
Суарес занимал должность вице-президента мадридского клуба в период с 2006 по 2009 год, когда во главе «Реала» стоял Рамон Кальдерон.
Sport24.ru 13:22
Общество
В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек, у которых был зафиксирован коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 15:36
Футбол
Marca: ФИФА разрешит проводить пять замен при возобновлении сезона
ФИФА разрешит производить пять замен по ходу матча во время возобновления сезона, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 14:35
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Наука
Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего
Ученые в рамках исследования сумели установить, где существует наиболее значительная вероятность заразиться коронавирусом.
Актуальные Новости 03:11
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить
Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Наука
Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
Деловое.ТВ 13:46
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Общество
Великобритания вышла на второе место по смертности от коронавируса
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:07
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ вчера в 05:50
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом
Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 02:44
Общество
Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
Армия и оружие
Китай может показать свой бомбардировщик-невидимку уже в 2020 году
Военные источники издания сообщили, что сверхзвуковой бомбардировщик-невидимка Xian H-20, может впервые появиться на авиасалоне Чжухай в ноябре 2020 года, авиационно-космической выставке China International Aviation Aerospace Exhibition 2020 (China Airshow 2020), если пандемия будет достаточно под контролем.
REGNUM 07:30
Общество
В Псковской области открываются непродовольственные магазины
В Псковской области с 6 мая возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, имеющие отдельный вход с улицы.
DP.RU 14:02
Кино
Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»
Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Как оказалось, он уже завел новую семью.
Актуальные Новости 03:10
Общество
В России скончались трое журналистов с коронавирусом
В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 14:24