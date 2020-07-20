Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Это произошло после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс. Градоначальник объяснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.

с чего всё началось

Если вы сегодня говорите о том, что у вас катастрофически растет количество инфицированных, заболеваний, ну, значит, вы работаете плохо, Ринат Вячеславович. Вы работаете недостаточно.

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу. Об этом он сообщил сегодня, 20 июля, журналистам во время пресс-подхода.

Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

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