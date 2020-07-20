Коронавирус
КоммерсантъМэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу. Об этом он сообщил сегодня, 20 июля, журналистам во время пресс-подхода.
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Если вы сегодня говорите о том, что у вас катастрофически растет количество инфицированных, заболеваний, ну, значит, вы работаете плохо, Ринат Вячеславович. Вы работаете недостаточно.
— Александр Усс, российский политикVademecum 10:19
с чего всё началось
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Это произошло после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс. Градоначальник объяснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.РИА Новости08:05
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Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
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Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 08:34
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Кино
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
Общество
В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие
Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море
Напомним, 19 июля шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец «Портер» типа «Орли Берк» примет участие в учениях Sea Breeze — 2020 совместно с вооруженными силами Украины.
REGNUM 02:36
Происшествия
Пермяки вышли на пикет в поддержку протестующих в Хабаровске
В Перми прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.
Новости Перми 59.ru 01:25
Игры
Эксклюзивные игры появятся у консоли Xbox Series X
ToDay News Ufa 06:59
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»
Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
REGNUM 13:13
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Политика
МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении
Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM 08:11
Шоу-бизнес
В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции
Из-за многочисленных травм голливудской актрисе Шарлиз Терон потребуется провести три операции.
OAnews 04:59
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Футбол
Решение по игре «Химок» в РПЛ еще не принято
Решение по выступлению подмосковных "Химок" в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще не принято, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
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Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Избиение кардиолога и его брата на отдыхе в Геленджике попало на видео
Врач-кардиолог из Липецка вместе со своим братом был сильно избит двумя пьяными мужчинами во время отдыха в Геленджике.
Вести.Ru 06:30
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55