Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу. Об этом он сообщил сегодня, 20 июля, журналистам во время пресс-подхода.
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Александр Усс
Если вы сегодня говорите о том, что у вас катастрофически растет количество инфицированных, заболеваний, ну, значит, вы работаете плохо, Ринат Вячеславович. Вы работаете недостаточно.
— Александр Усс, российский политикVademecum 10:19
с чего всё началось

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Это произошло после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс. Градоначальник объяснил свое решение недоверием со стороны краевых властей.
РИА Новости08:05

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Глава Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку

ДЕЛА.ru07:44

Мэр Норильска объявил об отставке

КП - Красноярск08:00

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке

ТВК07:51

Мэр Норильска подал в отставку

ТАСС07:45

Заболеваемость COVID-19 в Норильске продолжает расти

Таймырский телеграф09:40

Мэр Норильска объяснил свою отставку

РИА Новости08:05

В Красноярском крае мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку

НГС2407:50
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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Политика

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Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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