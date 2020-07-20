Коронавирус

РБКРБКМэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу. Мэр признал, что своих сил и средств в городе уже не хватает.
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Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

РБК08:38

Мэр Норильска подал в отставку после рассказа о сокрытии масштабов эпидемии краевыми властями

Тайга.инфо07:50

Мэр Норильска объяснил свою отставку

РИА Новости08:05

Мэр Норильска объявил об отставке

Телеканал 360°07:44

Мэр Норильска объяснил свою отставку

Lenta.ru08:19

Мэр Норильска подал в отставку

ТАСС07:45

Мэр Норильска Ахметчин объявил об отставке

Московский Комсомолец07:56
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении

Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM 08:11
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Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
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Политика

Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
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France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
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Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса.
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Путин: Украина забирала из Крыма больше, чем давала

Украинские лидеры признавались, что больше забирали из Крыма, чем вкладывали в развитие полуострова.
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Видеокамеры для насекомых создали в Вашингтонском университете

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Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

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Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа

В мае 2019 года сообщалось, что Джонни Депп подал иск в суд против Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в размере $50 млн.
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 17 июля в 09:36
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Происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
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Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам

Вдобавок, двукратная чемпионка мира поспешила признаться в любви к танцам.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Кино

Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Приключения Незнайки»

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Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре

Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
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Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

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Наука

ТГУ открывает кафедру в научном центре им. И.В. Мичурина

Сегодня базовые кафедры в сфере естественных наук уже открыты в таких важных для вуза и региональной экономики организациях, как Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии РАН и ПАО "Пигмент".
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Футбол

«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

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«Кинотавр» впервые проведет питчинг сериалов

Впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Уже заработал сайт идемвкино.рф, который описывает единые стандарты безопасности для посетителей кинотеатров.
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«Челси» заплатит за Хавеца 80 миллионов евро

Как сообщает The Athletic, английский клуб предложит за футболиста около 80 миллионов евро.
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Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург во время проведения военно-морского парада в День ВМФ РФ.
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