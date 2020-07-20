Коронавирус
РБКМэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу. Мэр признал, что своих сил и средств в городе уже не хватает.
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
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Российская киноиндустрия собирается вернуть зрителей в кинотеатры
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МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
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Американское издание Fox News обнаружило плагиат на истребитель США в Китае.
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Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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