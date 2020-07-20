с чего всё началось

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу. Мэр признал, что своих сил и средств в городе уже не хватает.

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

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Футбол «Спартак» может уволить Тедеско из-за Олимп - Кубка России Московский "Спартак" может уволить главного тренера Доменико Тедеско после поражения в полуфинале Олимп - Кубка России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футбол «Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.