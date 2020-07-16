Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейМэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска подчеркнул: в городе зарегистрированы 832 случая заражения инфекцией, но Минздрав Красноярского края опубликовал данные только 293. По его словам, подобное занижение мешает адекватной оценке масштабов эпидемии.
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с чего всё началось

Мэр Норильска обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу

Мэр сообщает, что с конца марта в городском округе только лабораторно подтверждено 832 случая инфицирования, в то время как Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора насчитали лишь 293 случая в Норильске.
Новые Известиявчера в 11:01

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Мэр Норильска заявил о сокрытии реальной статистики по COVID-19

ТВКвчера в 06:27

Мэр Норильска просит помощи у краевых властей из-за активности COVID-19

АиФ Красноярсквчера в 05:12

Мэр Норильска заявил о сокрытии краевыми властями реальной заболеваемости коронавирусом

Тайга.инфовчера в 01:20

Мэр Норильска заявил о занижении цифр по больным коронавирусом

НГС24вчера в 02:55

Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 01:23

Мэр Норильска заявил о расхождении официальных и реальных данных о больных в городе

Московский Комсомолецвчера в 03:13

Мэр Норильска попросил у красноярских властей помощь в борьбе с COVID-19

РБК15 июля в 13:23
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Футбол

Футболист «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может перейти в ЦСКА

После игры в российском чемпионате футболист сможет перейти в более престижный турнир, сообщает Championat.
Общественная служба новостей 14 июля в 23:33
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
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Технологии

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 15 июля в 18:51
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Наука

Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G

Моментальный обмен информацией обеспечила сеть 5G.
Mockva.ru вчера в 22:34
Политика

В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии

Польский депутат Европарламента Эльжбет Крук выступил против установленного в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и поднял вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики.
Взгляд.ру 01:31
Армия и оружие

Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму

Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor вчера в 01:15
15
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
1
Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
187
Происшествия

Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку

ИА Альтаир вчера в 23:58
3
Гаджеты

NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE

3DNews вчера в 00:30
1
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Здоровье

Более тонны плазмы крови для лечения коронавируса заготовили в Москве

В столице специалисты заготовили более тонны плазмы с антителами доноров, переболевших COVID-19, для лечения пациентов с коронавирусом.
Вечерняя Москва 00:37
Игры

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Дни24 01:09
8
Игры

Death Stranding заняла первое место по продажам в Steam

Российская газета 15 июля в 11:36
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Экономика

Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на $1,5 млрд

Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
REGNUM вчера в 19:02
29
Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости вчера в 18:47
29
Общество

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь 15 июля в 06:12
1,5K
Технологии

Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети

В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
Sostav.ru вчера в 02:35
Общество

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион

Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36
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Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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