Коронавирус
Общественная служба новостейМэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска подчеркнул: в городе зарегистрированы 832 случая заражения инфекцией, но Минздрав Красноярского края опубликовал данные только 293. По его словам, подобное занижение мешает адекватной оценке масштабов эпидемии.
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с чего всё началось
Мэр сообщает, что с конца марта в городском округе только лабораторно подтверждено 832 случая инфицирования, в то время как Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора насчитали лишь 293 случая в Норильске.Новые Известиявчера в 11:01
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Мэр Норильска заявил о сокрытии краевыми властями реальной заболеваемости коронавирусом
Тайга.инфовчера в 01:20
Мэр Норильска заявил о расхождении официальных и реальных данных о больных в городе
Московский Комсомолецвчера в 03:13
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Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
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Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
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Известия вчера в 22:01
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Футбол
Футболист «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может перейти в ЦСКА
После игры в российском чемпионате футболист сможет перейти в более престижный турнир, сообщает Championat.
Общественная служба новостей 14 июля в 23:33
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
Технологии
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
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МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК 15 июля в 18:51
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Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Моментальный обмен информацией обеспечила сеть 5G.
Mockva.ru вчера в 22:34
Политика
В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии
Польский депутат Европарламента Эльжбет Крук выступил против установленного в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и поднял вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики.
Взгляд.ру 01:31
Армия и оружие
Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor вчера в 01:15
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Происшествия
Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку
ИА Альтаир вчера в 23:58
Гаджеты
NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE
3DNews вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
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Более тонны плазмы крови для лечения коронавируса заготовили в Москве
В столице специалисты заготовили более тонны плазмы с антителами доноров, переболевших COVID-19, для лечения пациентов с коронавирусом.
Вечерняя Москва 00:37
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Death Stranding заняла первое место по продажам в Steam
Российская газета 15 июля в 11:36
Экономика
Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на $1,5 млрд
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
REGNUM вчера в 19:02
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля
Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь 15 июля в 06:12
Технологии
Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети
В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
Sostav.ru вчера в 02:35
Общество
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09