Мэр сообщает, что с конца марта в городском округе только лабораторно подтверждено 832 случая инфицирования, в то время как Министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора насчитали лишь 293 случая в Норильске.

с чего всё началось

Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц. Краевой минздрав утверждает, что коечного фонда для ковидных больных вполне достаточно.

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