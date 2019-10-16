Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Собеседники агентства уточнили, что его подозревают в получении взятки в 2,6 млн руб.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

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