Происшествия
КоммерсантъМэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Собеседники агентства уточнили, что его подозревают в получении взятки в 2,6 млн руб.
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Главарь администрации Зюзин: еще один член команды Голубева может пойти под суд
Блокнот Ростов-на-Дону05:31
Глава администрации Новочеркасска арестован по подозрению в получении крупной взятки
Donday.ruвчера в 15:22
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 06:03
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Игры
Игровой трейлер STALKER: Legacy of Times появился в Сети
Первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times опубликован разработчиками игры.
Inc-news.ru 01:35
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Политика
Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США
Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
РБК вчера в 23:33
Транспорт
Стала известна дата открытия трассы М-11 Москва-Петербург
Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов назвал сроки запуска трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Политика
В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии возросло
В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.
Ридус вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru вчера в 04:30
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Наука
В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
РИА Новости 06:27
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru вчера в 12:55
Футбол
Антон Бобер стал тренером «Крыльев Советов»
Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, на сегодняшний день укомплектован тренерский штаб футбольного клуба «Крылья Советов».
Самарская газета 05:21
Экономика
Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд
Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru вчера в 09:14