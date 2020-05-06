Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм – в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.

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В Нью-Йорке зафиксированы 15 случаев вновь выявленного воздействия коронавируса на детский организм. Это синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил во вторник мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, передает «РИА Новости».

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