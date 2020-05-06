Коронавирус
Live24Об опасном воздействии коронавируса на детей рассказал мэр Нью-Йорка
У четверых из пятнадцати детей с синдром системного воспалительного ответа положительные тесты на коронавирус, а у шести других в крови были обнаружены антитела, написал Блазио в своем Twitter-аккаунте. Пока что летальных исходов не зафиксировано, однако власти сильно обеспокоены.
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с чего всё началось
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.Газета.Ruвчера в 20:59
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Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца
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Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря
В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
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Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru вчера в 14:43
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Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
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Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
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В ходе рабочей поездки в Ленск 6 мая на пресс — подходе по итогам заседания оперативного штаба Глава республики сообщил, что вывоз вахтовых рабочих продолжается в плановом режиме.
Якутия Daily 00:36
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера
Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный сериал о правильной диете «Рекомендации по питанию», в котором врачи, повара и диетологи рассказывают о том, как укрепить здоровье, ежедневно употребляя в пищу свежую зелень и приправы.
Lenta.ru 00:00
Общество
Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
Авто
Кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам
Если еще 15 лет назад инженеры автомобильных компаний проектировали городские кроссоверы, которые могли не ударить в грязь на бездорожье, то сегодня подобными свойствами обладают только премиальные паркетники.
Car.ru вчера в 23:37
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
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«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Авто
Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
На снимке хорошо видно фирменную выштамповку на кузове, которую в Hyundai называют Parametric Dynamics.
5 колесо вчера в 05:11
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru вчера в 01:21
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Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
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Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король тигров»
Актер Николас Кейдж согласился сыграть владельца частного зоопарка в «Короле тигров».
Дни24 вчера в 06:00
Здоровье
В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета вчера в 03:28
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ
Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02