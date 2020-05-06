Коронавирус

Live24Live24Об опасном воздействии коронавируса на детей рассказал мэр Нью-Йорка

У четверых из пятнадцати детей с синдром системного воспалительного ответа положительные тесты на коронавирус, а у шести других в крови были обнаружены антитела, написал Блазио в своем Twitter-аккаунте. Пока что летальных исходов не зафиксировано, однако власти сильно обеспокоены.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице
 в Twitter.
Газета.Ruвчера в 20:59

Подробнее о событии

Мэр Нью-Йорка сообщил о негативном влиянии коронавируса на детей

Московский Комсомолецвчера в 20:08

В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей

RT на русскомвчера в 18:37

В США предупредили об опасном воздействии коронавируса на детей

URA.Ruвчера в 19:22

В США назвали опасный синдром у детей из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:54

В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей

Lenta.ruвчера в 18:40

Мэр Нью-Йорка рассказал о новых симптомах коронавируса у детей

Известиявчера в 19:54

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

РИА Новостивчера в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца

Park72.ru вчера в 08:00
1
Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец вчера в 11:13
Общество

Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru вчера в 02:36
2K
Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru вчера в 14:43
569
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
36
Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
3
Общество

Глава Якутии Айсен Николаев работает в Ленском районе

В ходе рабочей поездки в Ленск 6 мая на пресс — подходе по итогам заседания оперативного штаба Глава республики сообщил, что вывоз вахтовых рабочих продолжается в плановом режиме.
Якутия Daily 00:36
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
2,9K
Культура

Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера

Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный сериал о правильной диете «Рекомендации по питанию», в котором врачи, повара и диетологи рассказывают о том, как укрепить здоровье, ежедневно употребляя в пищу свежую зелень и приправы.
Lenta.ru 00:00
3
Общество

Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе

Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
1
Авто

Кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам

Если еще 15 лет назад инженеры автомобильных компаний проектировали городские кроссоверы, которые могли не ударить в грязь на бездорожье, то сегодня подобными свойствами обладают только премиальные паркетники.
Car.ru вчера в 23:37
2
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
768
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
536
Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
25
Экономика

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ вчера в 11:03
30
Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
47
Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
3
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
73
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
214
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

На снимке хорошо видно фирменную выштамповку на кузове, которую в Hyundai называют Parametric Dynamics.
5 колесо вчера в 05:11
3
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru вчера в 01:21
109
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
156
Культура

Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король тигров»

Актер Николас Кейдж согласился сыграть владельца частного зоопарка в «Короле тигров».
Дни24 вчера в 06:00
1
Здоровье

В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета вчера в 03:28
174
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
48
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,4K
Общество

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ

Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
РИА Новости вчера в 21:16
34
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,5K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Билл де Блазио
Американский политик
Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка с 1 января 2014 года. Ранее с 2001 по 2009 годы депутат Городского совета Нью-Йорка от 39-го округа, позднее общественный адвокат Нью-Йорка. 5 ноября 2013 года выиграл выборы мэра, став первым мэром-демократом почти за 20 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное