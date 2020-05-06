с чего всё началось

У четверых из пятнадцати детей с синдром системного воспалительного ответа положительные тесты на коронавирус, а у шести других в крови были обнаружены антитела, написал Блазио в своем Twitter-аккаунте. Пока что летальных исходов не зафиксировано, однако власти сильно обеспокоены.

Об опасном воздействии коронавируса на детей рассказал мэр Нью-Йорка

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