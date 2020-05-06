Коронавирус
РИА НовостиМэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
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Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.Газета.Ruвчера в 20:59
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Здоровье
В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info вчера в 02:55
Общество
Кадыров решил наказывать за съемку задержаний нарушителей изоляции
Телеканал 360° вчера в 09:10
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия вчера в 07:24
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Масочный режим планируется ввести по всей России
Изначально планировалось посвятить мероприятие исключительно мерам по поэтапной отмене введенных карантинных ограничений.
Европейско-Азиатские новости 01:29
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Здоровье
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Происшествия
В Аргентине разбился медицинский самолет
РИА Новости 00:21
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 04 мая в 07:54
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
Гаджеты
В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875
В Сети появилась первая информация о характеристиках будущего процессора Snapdragon 875.
Дни24 02:09
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Авто
Самые выгодные кроссоверы для перепродажи
Российское аналитическое агентство проанализировало изменение стоимости проданных на вторичном рынке в прошлом году среднеразмерных кроссоверов, приобретённых у дилера в 2016 году и выбрало самые ликвидные модели.
Car.ru вчера в 23:42
Экономика
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Ранее, в марте, аналитики заявили, что богатые россияне в ближайшем будущем станут активнее скупать недвижимость за рубежом.
Lenta.ru 02:11
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Армия и оружие
Су-57 не оставит шансов американскому F-22
Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело 03 мая в 07:23
Общество
Израильские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Израильские ученые заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны.
Вести.Ru 00:59