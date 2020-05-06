с чего всё началось

Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

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Гаджеты В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875 В Сети появилась первая информация о характеристиках будущего процессора Snapdragon 875.

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 78

Авто Самые выгодные кроссоверы для перепродажи Российское аналитическое агентство проанализировало изменение стоимости проданных на вторичном рынке в прошлом году среднеразмерных кроссоверов, приобретённых у дилера в 2016 году и выбрало самые ликвидные модели.

Экономика Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви» Ранее, в марте, аналитики заявили, что богатые россияне в ближайшем будущем станут активнее скупать недвижимость за рубежом.

Общество Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль. 93

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 200