Общество
РЕН ТВМэр Одессы назвал «плевком в лицо» снос барельефа Георгию Жукову
Как отметил градоначальник, решение о том, "каким памятникам в Одессе быть, а каким — нет, будут принимать исключительно сами одесситы". Труханов также выразил недовольство позицией Минобороны Украины, которое не возражало против демонтажа барельефа со здания военкомата города.
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Они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно сами одесситы.
— Геннадий Труханов, украинский политикТАСС 01 ноября в 09:01
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