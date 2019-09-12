Футбол
Спорт-ЭкспрессМэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов
Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что Неймар поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. По ее мнению, хорошая игра поможет бразильцу наладить отношения с фанатами.
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«Парень, мы тебя любим». Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть ЛЧ
Sport24.ruвчера в 22:58
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:17, Вашингтон
Политика
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Армия и оружие
Нацполиция Украины заявила о добровольном разоружении ОУН и «Правого сектора» на Донбассе
Эксперты предполагают, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский "готовится" к будущей встрече в так называемом нормандском формате, показывая, что он выполняет часть соглашения, касающуюся разоружения радикальных формирований.
Военное обозрение 00:38
Происшествия
Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального
В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце
Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма вчера в 12:36
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Друзья Заворотнюк предлагают ей финансовую помощь, но та отказывается. Денег пока хватает, ведь Настю поддерживает супруг.
StarHit.ru 01:00
Здоровье
Заменители мяса могут быть опасны для здоровья
Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья.
ТАСС вчера в 08:06
Наука
Ученые объяснили, почему самки бонобо практикуют однополый секс
Naked Science вчера в 09:28
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
Гаджеты
Samsung PlayGalaxy Link — запущен конкурент Steam Link
В США и Южной Корее запущена бета-версия приложения Samsung PlayGalaxy Link.
Игромания.ру вчера в 16:36
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Происшествия
В центре Москвы произошел пожар в административном здании
ТАСС вчера в 13:04
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
RT на русском вчера в 13:54
Общество
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Вести Подмосковья 00:06
Армия и оружие
В Восточной Гуте обнаружили бывший штаб боевиков и тюрьму
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия
В Великобритании жестокая мать до смерти закормила 13-летнего сына
В Великобритании жестокая мать до смерти закормила 13-летнего сына - очередная порция еды на вынос стоила ребенку жизни.
Регион online вчера в 21:48
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
Rambler News Service вчера в 10:57
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Умер премьер-министр королевства Тонга
В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32