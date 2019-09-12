Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортМэр Парижа призвала Неймара помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов

Мэр подчеркнула, что игрок должен помочь команде, которая сделала всё, чтобы его заполучить в свой состав. Парижане очень тепло его приняли. Кроме того, по мнению Идальго, Неймар наладит общение с фанатами ПСЖ, если поможет команде выиграть евротурнир.
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Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов

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