Лига чемпионов
МК-СпортМэр Парижа призвала Неймара помочь ПСЖ выиграть Лигу чемпионов
Мэр подчеркнула, что игрок должен помочь команде, которая сделала всё, чтобы его заполучить в свой состав. Парижане очень тепло его приняли. Кроме того, по мнению Идальго, Неймар наладит общение с фанатами ПСЖ, если поможет команде выиграть евротурнир.
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«Парень, мы тебя любим». Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть ЛЧ
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