Газета.RuМэр Сауленко сообщил о начале выплат в Бердянске зарплат и пенсий в рубляхМэрия Бердянска в Запорожской области Украины готовится к переходу на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях.Газета.RuСауленко сообщил, что большинство магазинов и рынков уже возобновили работу.Говорит МоскваИсполняющий обязанности мэра сказал, что власти города будут обращаться к РФ за поддержкой финансирования, поскольку пока что бюджета на всю социальные выплаты не хватает.ТАССПо словам Сауленко, город постепенно возвращается к мирной жизни.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитРоссияRT на русскомВечерняя МоскваПрофильНациональная служба новостейЦентральная Служба НовостейРЕН ТВЭкономика сегодняНародные новостиРБКФАНПодробнее о событииВ Бердянске сообщили о готовности к переходу на рубльТАСС09:51Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рубляхРИА Новости08:08Самое цитируемоеВ Бердянске готовятся к переходу на выплату зарплат и пенсий в рубляхRT на русском08:27Власти украинского Бердянска готовятся выплачивать пенсии и зарплаты в российских рубляхКомсомольская правда08:24Мэр Бердянска Сауленко сообщил о подготовке к началу выплат зарплат и пенсий в рубляхLenta.ru08:17Власти Бердянска начнут платить зарплаты и пенсии в рубляхРБК08:47Бердянск готов к переходу на рубльREGNUM06:42Показать ещёОценить960Поделиться