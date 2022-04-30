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Мэр Сауленко сообщил о начале выплат в Бердянске зарплат и пенсий в рублях

Мэрия Бердянска в Запорожской области Украины готовится к переходу на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях.
Газета.Ru
Сауленко сообщил, что большинство магазинов и рынков уже возобновили работу.
Говорит Москва
Исполняющий обязанности мэра сказал, что власти города будут обращаться к РФ за поддержкой финансирования, поскольку пока что бюджета на всю социальные выплаты не хватает.
ТАСС
По словам Сауленко, город постепенно возвращается к мирной жизни.
ТАСС

Подробнее о событии

В Бердянске сообщили о готовности к переходу на рубль
ТАСС09:51
Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
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