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Мэр Сауленко сообщил о начале выплат в Бердянске зарплат и пенсий в рублях

Мэрия Бердянска в Запорожской области Украины готовится к переходу на выдачу зарплат и пенсий в российских рублях.
Газета.Ru
Власти предлагают предпринимателям получить лицензию и платить налог в бюджет.
РБК
Сауленко сообщил, что большинство магазинов и рынков уже возобновили работу.
Говорит Москва
По словам Сауленко, город постепенно возвращается к мирной жизни.
ТАСС

Подробнее о событии

В Бердянске сообщили о готовности к переходу на рубль
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Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях
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