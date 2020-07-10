Происшествия
РИА НовостиМэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
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Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Авто
Компания Kia раскрыла цены на обновлённый K5 2021 года
Южнокорейская компания опубликовала цены на новое поколение Kia Optima в США.
Моя Москва.онлайн 08 июля в 08:16
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Футбол
Величайшая победа. Сборная СССР впервые стала чемпионом Европы
10 июля 1960 года сборная СССР в финале чемпионата Европы обыграли сборную Югославии со счетом 2:1. В составе сборной СССР голы на свой счет записали Слава Метревели и Виктор Понедельник.
Спорт-Экспресс 02:31
Космос
Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today 08 июля в 07:35
Футбол
УЕФА решил доиграть Лигу чемпионов при пустых трибунах
Оба турнира будут доиграны в августе, однако, ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах принимающих команд.
ProstoProSport 03:00
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv вчера в 00:43
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Мегафона» и Yota
Пользователи жалуются на масштабный сбой в работе сети операторов ПАО "Мегафон" и Yota (работает на сети "Мегафона" по модели виртуального оператора связи), следует из сообщений в соцсетях и данных сервиса Downdetector.
Интерфакс 03:05
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com 01:23
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия вчера в 09:05
Политика
Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс вчера в 12:50
Авто
Aston Martin начал серийное производство кроссовера DBX
Знаменательное событие для британского производителя автомобилей класса люкс: первый серийный внедорожник сошел с конвейера на новом заводе в Великобритании.
SpeedMe вчера в 07:22
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Технологии
Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Авто
Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ
Отечественная компания начинает поставки запчастей для сборки автомобилей Lada Largus на предприятие ЗАЗ.
SpeedMe 02:40
Киберспорт
Благодаря сделке Double Fine с Microsoft в Psychonauts 2 вернулся вырезанный контент
Основатель Double Fine Productions Тим Шафер (Tim Schafer) в интервью изданию Games Industry рассказал, как сделка с Microsoft повлияла на разработку экшен-платформера Psychonauts 2.
3DNews 02:31
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Технологии
Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше
Сегодня специалисты ОАК проводят сертификационные тесты лайнера МС-21-300 — полеты выполняют четыре самолета, оборудованные двигателями PW1400G-JM иностранного производства.
Planet Today 02:50
Общество
Татарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата в регионах
Первое место рейтинга традиционно заняла Москва, также в топ-3 вошла Тульская область, ранее находившаяся на шестой строчке.
Татар-информ 02:10