Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап. Послание нашли на столе в кабинете в официальной резиденции мэра.

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

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