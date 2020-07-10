Происшествия
РИА НовостиМэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап. Послание нашли на столе в кабинете в официальной резиденции мэра.
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Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Общество
В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 04:22
Общество
Обвиненную за рисунки с вагинами художницу оштрафовали за ЛГБТ-картинки
Художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, оштрафовали на 75 тысяч рублей за публикацию картинок, изображающих представителей ЛГБТ.
Lenta.ru 04:28
Общество
В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM 02:06
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге локализовали
Пожар локализовали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича.
ТАСС 02:33
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Общество
В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой
В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor вчера в 06:04
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru вчера в 07:43
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Экономика
Решетников и Николаев обсудили программы поддержки бизнеса в Чувашии
Встреча состоялась 9 июля в Москве Министр экономического развития России Максим Решетников 9 июля провел рабочую встречу с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым.
Правда ПФО 02:59
Здоровье
Министр здравоохранения объяснил, почему частные клиники не делают КТ
По словам министра, жалобы на работу КТ-центров часто поступают от тех пациентов, у которых нет направления врача: — Надо понимать, что КТ-диагностика должна выполняться по четким показаниям, по направлению врача.
Екатеринбург Онлайн 04:11
Политика
Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
В России в 2019 году самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки
В США установлен рекорд по заражению коронавирусом за сутки — SARS-CoV-2 выявлен почти у 66 тысяч человек.
Lenta.ru 03:45
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно
На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Аргументы и Факты - Ямал 01:58
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Театры
В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль
В конце сентября художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха».
Псковское агентство информации 03:25
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30