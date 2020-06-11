с чего всё началось

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер». Ранее Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл».

Происшествия Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 2

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края. 198

Общество Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".

Происшествия Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве. 1

Наука На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них. 2

Футбол Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако» Средства от трансфера футболиста из ЦСКА в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ – МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС. 1

Фигурное катание Жилина вошла в состав юношеской сборной России на новый сезон Министерство спорта России опубликовало состав юношеской национальной команды по фигурному катанию на сезон-2020/21.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости. 11

Общество Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей. 47

Транспорт В последней декаде июня РЖД восстановит движение 35 поездов В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что в конце июня возобновится движение 35 поездов дальнего следования, в частности, тех, которые отправлялись на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья.

Экономика Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др. 302