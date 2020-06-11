Политика

Газета.RuГазета.RuМэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер»

Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами. Соответствующий пост градоначальник разместила на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Ранее Трамп написал в Twitter
, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.
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Мэр Сиэтла ответила на критику Трампа советом «вернуться в бункер»

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Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

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Мэр Сиэтла предложила раскритиковавшему ее Трампу «вернуться в бункер»

Московский Комсомолец05:21

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
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За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
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Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
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МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
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Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

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Вечерняя Москва вчера в 23:40
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Происшествия

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Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, располагается на 38-й строчке. В активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков.
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Армия и оружие

НАТО ищет мины на недостроенном участке «Северного потока — 2»

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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
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Общество

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Происшествия

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РЕН ТВ вчера в 15:56
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В убийстве девочки в Красноярском крае заподозрили подростка

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Общество

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В Краснодарском крае с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки, расположенные на свежем воздухе.
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Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса.
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