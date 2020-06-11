с чего всё началось

Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами. Соответствующий пост градоначальник разместила на своей странице в Twitter.

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 84

Политика ВЭБ обвинил Киев в давлении на судью по делу Проминвестбанка Внешэкономбанк связывает самоотвод судьи в Киеве по делу его украинской "дочки" с запугиванием и считает невозможным добиться честного судопроизводства в этой стране, заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.

Экономика Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за "Спецпромкомпанию" 903,9 млн руб. Голубев – акционер холдинга "Адамант", одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.

Происшествия Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства. 503

Общество Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу. 75

Футбол Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, располагается на 38-й строчке. В активе подопечных Станислава Черчесова 1470 очков.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 45

Шоу-бизнес Светлана Пермякова преобразилась после карантина Актриса Светлана Пермякова, особенно полюбившаяся поклонникам после съемок в комедийном сериале «Интерны», преобразилась после карантина.

Общество Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов. 611

Транспорт В Волгоградской области возобновят работу общественного транспорта Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу поэтапного возобновления работы всех пассажирских маршрутов региона. 14

Общество Музейные парки откроются с 16 июня «Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», – говорится в сообщении.

Общество С 13 июня непродовольственные рынки откроют на Кубани В Краснодарском крае с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки, расположенные на свежем воздухе.

Наука Складной дисплей уже не интересен: LG Display возглавит национальный проект по созданию растягивающихся дисплеев LG Display объявила о том, что министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (MOTIE) выбрало её для руководства национальным проектом по разработке растягивающихся дисплеев.