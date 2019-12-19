Общество
Российская газетаМэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить53
Да, действительно, упомянутые дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и часть имущества была передана для нужд ветеранов. За все это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКоммерсантъ 10:34
с чего всё началось
«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее», — сказано в сообщении на сайте СК региона в четверг, 19 октября.Известия09:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Спорт
Путин возмущен санкциями в отношении российского спорта
Телеведущая канала «Матч ТВ» Ольга Богословская в ходе Большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос про санкции в отношении российских спортсменов.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин высказался на тему захоронения тела Ленина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении в Сочи самолета Ту-154
Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о крушении в 2016 году в Сочи самолета Ту-154, следовавшего в Сирию, сообщает РИА "Новости".
Наука
Эра роботов: как технологии замещают человека
Полноценные роботы, полностью или частично имитирующие человека, начали появляться в век электроники.
Здоровье
Минздрав Забайкалья пересмотрит систему зарплат врачам и медработникам
Губернатор ответил, что минздрав края планирует пересмотреть оплату и ввести систему эффективных контрактов.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Кино
Вышел первый трейлер высокобюджетного фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кристофер Нолан опубликовал первый трейлер своего нового высокобюджетного шпионского фильма «Довод» (Tenet).
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Политика
Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Футбол
Нападающий «Зальцбурга» Минамино перешел в «Ливерпуль»
Нападающий австрийского «Зальцбурга» Такуми Минамино перешел в английский «Ливерпуль».
Экономика
Сделки с банкротами не лишают права на возмещение налога
Сделки с банкротами не лишают права на возмещение налога Конституционный суд (КС) постановил скорректировать норму Налогового кодекса, на основании которой налоговики отказывали в праве на вычет НДС покупателям продукции компаний-банкротов.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Киберспорт
Virtus.pro проиграла mousesports на EPICENTER 2019 по CS: GO
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Политика
Киев запретил украинцам въезжать в Россию по внутреннему паспорту
Жители Украины с 1 марта 2020 году смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщил 18 декабря украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Кино
Фото: Себастиан Стэн в новом костюме Баки Барнса в сериале «Сокол и Зимний солдат»
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Происшествия
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела
Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Футбол
Анчелотти может возглавить «Эвертон»
Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.
Происшествия
Опубликованы кадры ликвидации террориста, атаковавшего ФСБ в Москве
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня около 18:10 трое террористов атаковали приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост, дом 23, открыв огонь из огнестрельного оружия.