Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области. Машина, в которой он находился вместе с супругой, врезалась в грузовик. Как сообщает ТАСС, жена градоначальника, Лариса Карих, скончалась на месте.
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