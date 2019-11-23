Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области. Машина, в которой он находился вместе с супругой, врезалась в грузовик. Как сообщает ТАСС, жена градоначальника, Лариса Карих, скончалась на месте.

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

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