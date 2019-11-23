Происшествия
Российская газетаМэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области. Машина, в которой он находился вместе с супругой, врезалась в грузовик. Как сообщает ТАСС, жена градоначальника, Лариса Карих, скончалась на месте.
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Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.
RT на русском 04:39
Футбол
«Динамо» обыграло «Ростов», лучше пробивая пенальти
Евро-футбол.ру 10:38
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Life.ru 20 ноября в 21:03
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Российская газета 06:54
Музыка
Пол Маккартни опубликовал две новые песни
Телепрограмма вчера в 23:41
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Общество
Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена
Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену, об этом 23 ноября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в комментарии ТАСС.
REGNUM 11:03
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Политика
Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
РИА Новости 10:14
Футбол
«Арсенал» на 96-й минуте спас матч с «Саутгемптоном»
На 71-й минуте «святых» вывел вперёд Джеймс Уорд-Праус. Спас «Арсенал» от поражения Ляказетт, который отличился на 96-й минуте.
Чемпионат 11:58
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском вчера в 15:16
Общество
Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов»
Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные.
Lenta.ru 10:45
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Газета.Ru вчера в 11:31
Общество
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 21 ноября в 16:28
Происшествия
В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли
Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
РИА Новости 04:10
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды.
Lenta.ru 04:20
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru 21 ноября в 20:23
Шоу-бизнес
67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк никак не прокомментировал эту ситуацию. Есть информация, что девушка – близкий друг голливудской звезды.
Bimru.ru вчера в 12:57
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35