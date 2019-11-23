Происшествия
РИА НовостиМэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города. "Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся в грузовиком", — сказал собеседник агентства.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Общество
Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Общество
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Медведев озвучил главную задачу «Единой России»
Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
Футбол
«Ротор» обыграл «Томь» и вышел на первое место в ФНЛ
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний
В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Футбол
Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе
Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ.
Политика
Вучич назвал Путина искренним другом Сербии
Президент Сербии Александар Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
В Госдуме одной из причин дедовщины назвали национальный фактор
Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что насилие в российской армии между сослуживцами может возникать в том числе из-за различия менталитета у представителей разных национальностей.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Ранее СМИ сообщили, что Клименко написала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Между Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение
Раз в неделю из порта Зонгулдак в Керчь будет ходить паром Между Турцией и Крымом после двухлетнего перерыва возобновили паромное сообщение.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Армия и оружие
В НАТО поступил на вооружение новейший беспилотник RQ-4D
Первый из пяти новейших разведывательных беспилотников RQ-4D программы "Наземного наблюдения НАТО (AGS)" поступил на базу Альянса Сигонелла, расположенную на итальянском острове Сицилия.
Общество
Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно
Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс США и Японии, передает РИА Новости.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Общество