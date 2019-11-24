Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, его здоровье не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.
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Мэр Тулуна отправился из больницы домой после аварии

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СК проводит доследственную проверку по факту ДТП с мэром Тулуна

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Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

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СК проводит проверку ДТП, в котором погибла жена Юрия Кариха

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Доследственную проверку начали по факту ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна

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Видео ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от паводка этим летом

КП - Иркутск11:31
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Политика

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Журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, согласовал ли Минздрав новые правила прохождения медкомиссии для автомобилистов и рост цен на анализы с администрацией президента.
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Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену

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Спорт-Экспресс 16:30
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Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ

«Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», — цитирует сообщение ведомства ТАСС в пятницу, 22 ноября.
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

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Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

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Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

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Газета Кемерова вчера в 04:42
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Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
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Армия и оружие

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Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
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Ученые нашли простой способ повысить самооценку

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Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной

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«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
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