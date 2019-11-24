Происшествия
РИА НовостиМэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, его здоровье не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.
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Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Авто
Эксперты рассказали, какое лучше масло доливать в двигатель
Автомобильные эксперты разъяснили, можно ли смешивать масла разных производителей либо разных марок.
Шоу-бизнес
Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой
Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Политика
Песков прокомментировал изменения в медкомиссии для автомобилистов
Журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, согласовал ли Минздрав новые правила прохождения медкомиссии для автомобилистов и рост цен на анализы с администрацией президента.
Футбол
Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену
Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад».
Армия и оружие
Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ
«Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», — цитирует сообщение ведомства ТАСС в пятницу, 22 ноября.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
В Самаре BMW потушили водой из канализации
На одной из трасс Самары загорелся автомобиль BMW X6,и на помощь ему пришел водитель «КамАЗа»-ассенизатора, который потушил машину стоками канализации.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Здоровье
Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет
Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Здоровье
Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни
Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Политика
Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение
Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Космос
Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной
Политика
Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин и Бучневич забили по голу
«Рейнджерс» выиграли у «Монреаля» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.