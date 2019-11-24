Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, его здоровье не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

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