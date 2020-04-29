Происшествия
Вести.RuМэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей
Мэр Усть-Кута Александр Душин в своих угодьях поймал трех чиновников, пытающихся поджечь лес. Ими оказались его коллеги из администрации Усть-Кутского района. По словам градоначальника, поджигателей поймал он с поличным.
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с чего всё началось
В лодке оказались, по информации издания "Усть-Кут24", первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельскохозяйственного отдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова и специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Усть-Кутского района Сергей Ульянов.Вести.Ru03:00
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Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)
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Мэр Усть-Кута обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса
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