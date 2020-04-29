с чего всё началось

Мэр Усть-Кута Александр Душин в своих угодьях поймал трех чиновников, пытающихся поджечь лес. Ими оказались его коллеги из администрации Усть-Кутского района. По словам градоначальника, поджигателей поймал он с поличным.

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 504

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 238

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 149

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 223

Общество Роскомнадзор разблокировал Vademecum Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом. 18

Экономика ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников» ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, находящимся на самоизоляции. 33

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 330

Политика Путин потребовал не допустить дефицита топлива Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. 3

Политика Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома» Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта. 615

Спорт Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Общество Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников. 3

Армия и оружие Шведский военный министр назвал публикацию News Front «русской пропагандой», но не смог её опровергнуть Коллеги с телеграмм-канала «Сварщики» обратили внимание на публикацию в шведских СМИ, в которой Министр обороны Швеции Петер Хульквист дал комментарии о подготовке шведскими и норвежскими инструкторами украинских военнослужащих для участия в гражданской войне на Донбассе, назвав все «русской пропагандой».

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. 49

Экономика МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19 18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. 24

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 9

Общество Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор «С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона. 115

Гаджеты Флагманский камерофон Honor 20 Pro распродают по минимальной цене Бренд Honor, на своем странице онлайн-магазине в Tmall запустил очередную привлекательную акцию, в рамках которой топовый камерофон Honor 20 Pro продают по минимальной цене.