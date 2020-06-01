Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится на странице офиса мэра в Twitter.
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с чего всё началось
— Мэр Баузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с одиннадцати часов вечера в воскресенье до шести утра в понедельник, 1 июня, — говорится в сообщении, опубликованном на странице градоначальницы в "Твиттере
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Life.ru20:29

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В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

РИА Новости19:36

На фоне протестов в Вашингтоне введен комендантский час

Коммерсантъ20:19

Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия

Вести.Ru20:00

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

RT на русском19:57

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

РБК21:00

Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками

ТАСС19:33

В Вашингтоне и еще почти 40 городах США из-за беспорядков введен комендантский час

Эхо Москвы20:09
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Политика

Глава Приморья назначил в правительство новые кадры

Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
REGNUM 21:50
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Кино

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Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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Наука

Радиация перераспределила атомы в керамическом карбиде кремния

Американские ученые обнаружили, что облучение керамического карбида кремния ионами приводит к увеличению концентрации атомов углерода вблизи границ зерен вещества.
N+1 вчера в 08:48
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Происшествия

Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым

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Космос

Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
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Политика

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
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Авто

Рассекретили салон нового Chery Tiggo 8

Издание «китайские-автомобили.рф» отмечает, что визуально новый Chery Tiggo 8 напоминает новый Tiggo 7 Pro, а интерьер «восьмерки» практически полностью заимствован у Exeed LX.
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Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье

У двух сотрудников детских садов в городах Находка и Лучегорск Приморского края диагностирован коронавирус, по факту инцидента будет проведено расследование, сообщает в понедельник, 1 июня, правительство региона.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
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Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа

Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа - оно было принято под давлением извне, искажает историю, стало одним из факторов начала распада СССР и дало иллюзию легитимности выхода из Союза Прибалтики.
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Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии

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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Авто

Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
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Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Названы автомобили с самыми не надежными моторами

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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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В Челябинской области отменили карантин для москвичей и петербуржцев

В Челябинской области отменили 14-дневный карантин для прибывших в регион жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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Вход на сайты с учётной записи Apple оказался небезопасен

Эксперт по кибербезопасности заявил, что вход на сайты с учётной записи Apple небезопасен. Эта опция так и называется «Вход с Apple».
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