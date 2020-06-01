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Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

РБК21:00

Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками

ТАСС19:33

Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия

Вести.Ru20:00

Мэр Вашингтона объявила комендантский час и задействовала Нацгвардию

Газета.Ru19:59

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

RT на русском19:57

В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

РИА Новости19:36

На фоне протестов в Вашингтоне введен комендантский час

Коммерсантъ20:19
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи

У 30 процентов заболевших пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
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Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Происшествия

IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
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Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

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REGNUM вчера в 06:30
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Здоровье

Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
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Политика

Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС

Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor 13:33
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Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
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Авто

Acura представила седан Acura TLX нового поколения

Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 19:07
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Религия

В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы

Аргументы недели 12:28
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Космос

Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года

Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 05:52
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Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом приближается к 2000 человек

Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за истекшие сутки увеличилось на 52 человека, 31 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:12
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Происшествия

СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном

"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
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Общество

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Известия 17:34
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
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Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Политика

Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
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Политика

Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 15:46
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Общество

Песков рассказал о симптомах коронавируса

Слово и Дело 03:59
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Энергетика

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
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Политика

Важные кадровые изменения произошли в правительстве Приморья

В правительстве Приморья произошли кадровые изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу властей.В Приморском крае назначены новый министр строительства и глава департамента по координации правоохранительной деятельности.
Владивосток-Новости 21:10
Здоровье

Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19

Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
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Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода

Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляже

Татар-информ 08:38
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