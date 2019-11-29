Экономика

ТАССТАССМэр Якутска: городские проблемы без нацпроектов не решить

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Строительство одной школы на 1 тыс. мест стоит примерно 1 млрд рублей, а собственные доходы города — чуть больше 8 млрд рублей в год, поэтому решить проблему, по крайней мере существенно снизить ее остроту, можно только при поддержке федерального бюджета и реализации нацпроекта "Образование".
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