Экономика
ТАССМэр Якутска: городские проблемы без нацпроектов не решить
Строительство одной школы на 1 тыс. мест стоит примерно 1 млрд рублей, а собственные доходы города — чуть больше 8 млрд рублей в год, поэтому решить проблему, по крайней мере существенно снизить ее остроту, можно только при поддержке федерального бюджета и реализации нацпроекта "Образование".
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Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
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Deita.ru 28 ноября в 20:45
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Lenta.ru 16:09
Здоровье
Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на Всероссийском конгрессе пациентов, что российская система здравоохранения считается в мире одной из эталонных.
Век 28 ноября в 23:45
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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Футбол
Моуринью пригласил 15-летнего боллбоя на командный обед «Тоттенхэма»
Sport.ru 29 ноября в 15:59
Футбол
«Зенит» в меньшинстве одержал победу над «Спартаком»
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 12:55
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Космос
Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины
Naked Science 28 ноября в 19:02
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Здоровье
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
РИА Новости 29 ноября в 04:42
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК 17:11
Происшествия
В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком
РИА Новости 13:02
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Чита.Ру 17:19
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Игры
Xbox Game Studios планирует радовать новинками каждые три месяца
Метт Бути, глава Xbox Game Studios, рассказал о далеко идущих планах: презентовать новую игру периодичностью в три-четыре месяца.
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Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 29 ноября в 08:14
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
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Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
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Экономика
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
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Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
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