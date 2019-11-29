Трудности, с которыми сталкиваются власти Якутска, характерны для многих российских городов — аварийное жилье, плохие дороги, недостаток собственных средств в бюджете.

Мэр Якутска: городские проблемы без нацпроектов не решить

Армия и оружие Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Футбол «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ Поединок 18-го тура РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 21-й минуте.

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Футбол Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».

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Шоу-бизнес Анна Семенович сделала операцию на груди Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.