Экономика
ТАССМэр Якутска: городские проблемы без нацпроектов не решить
Трудности, с которыми сталкиваются власти Якутска, характерны для многих российских городов — аварийное жилье, плохие дороги, недостаток собственных средств в бюджете.
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Армия и оружие
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Футбол
«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Поединок 18-го тура РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 21-й минуте.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Авто
Dodge выпустит кроссовер в стиле Charger
Компания Dodge выпустит кроссовер в стиле модели Charger.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Футбол
Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике
Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
Наука
Ученые изобрели устройство для захвата вредного дыма с заводов
Ученые изобрели конструкцию, которая захватывает углекислый газ с заводов.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
Шоу-бизнес
Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца
Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Здоровье
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Авто
Обновленная Lada 4x4 получила одну подушку безопасности. И та боковая
Согласно слухам, в следующем году на внедорожник начнут устанавливать новое рулевое колесо, в которое будет вмонтирована фронтальная подушка безопасности водителя.
Политика
Келин: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия призывает Североатлантический альянс пересмотреть отношения перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, передает ТАСС.
Общество