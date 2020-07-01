Политика
Pravda.RuМэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. В социальных сетях стала распространяться фотография, где Авксентьева стоит с бюллетенем, в котором "галочка" стоит в графе "за".
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Общество
Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
Газета.Ru 02:29
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа за действия прошлого руководства организации, которое участвовало в фальсификации документов по делу Данила Лысенко.
Metaratings 05:20
Происшествия
В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Хоккей
Овечкин и Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции
Вашингтон, 2 июля 2020, 12:45 — REGNUM Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 05:45
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Политика
«Голос» критически оценил прошедшее голосование по поправкам
Наблюдатели оценивали голосование на соответствие российским конституционным и международным стандартам, которые в кратком виде сформулировали в «Матрикуле общероссийского голосования».
Форпост Северо-Запад 04:19
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Гаджеты
Огромный Honor X10 Max 5G представлен официально
Megaobzor.com 05:38
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Компания Hyundai приступила к строительству под Петербургом собственного завода по производству двигателей.
Daily-Motor.Ru 03:41
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции
Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Политика
ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках
В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 30 июня в 11:56
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Интернет
WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров
Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
Общество
В Mercedes планируют использовать DAS в Австрии
F1news.ru вчера в 10:35