Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ. В телеграм-каналах 1 июля распространили фотографию, где глава столицы Якутии опускает в урну для голосования бюллетень, в котором «галочка» стоит в графе «за».

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Общество Большинство севастопольцев поддержало изменение Конституции Подавляющее большинство севастопольцев поддержали внесение изменений в Конституцию России.

Политика В Черногории легализовали однополые браки В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах. 6

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 328

Здоровье В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры. 2

Происшествия Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник. 941

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Общество Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. 48

Шоу-бизнес Бывшая самая молодая миллиардерша обнажила грудь на фотографии Недавно Дженнер считалась самой молодой миллиардершей в мире, но в мае ее лишили этого статуса.

Общество Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова» Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,3K

Политика Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы». 622

Киберспорт В Dota 2 появился анонимный режим 29 июня Valve выпустила патч 7.27 для Dota 2. В нем переработали режимы Captain's Mode, All Pick и Random Draft, изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали артефакты.

Экономика Фондовые торги в США завершились в основном на подъеме Азиатские фондовые индексы вчера в основном повысились, а европейские — после небольшого снижения перешли к росту.

Кино Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.

Общество Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон» В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 19

Общество В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 14

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 799