Политика

REGNUMREGNUMМэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ. В телеграм-каналах 1 июля распространили фотографию, где глава столицы Якутии опускает в урну для голосования бюллетень, в котором «галочка» стоит в графе «за».
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Мэр Якутска проголосовала против поправок, но ее бюллетень изменили на фото

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Мэр Якутска проголосовала против поправок к Конституции, но в соцсетях появилось фото с галочкой в графе «за»

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Мэр Якутска проголосовала против поправок, но её голос изменили на фото

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Мэр Якутска проголосовала против поправок

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Мэр Якутска проголосовала против поправок. Но ее бюллетень отфотошопили

Znak.comвчера в 07:27

Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе

Якутия.Инфовчера в 05:24
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Подавляющее большинство севастопольцев поддержали внесение изменений в Конституцию России.
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В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
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Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
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Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

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Недавно Дженнер считалась самой молодой миллиардершей в мире, но в мае ее лишили этого статуса.
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Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
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Общество

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Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип

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29 июня Valve выпустила патч 7.27 для Dota 2. В нем переработали режимы Captain's Mode, All Pick и Random Draft, изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали артефакты.
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Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июля выявлено 99 новых пациентов с коронавирусом.
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Экономика

Фондовые торги в США завершились в основном на подъеме

Азиатские фондовые индексы вчера в основном повысились, а европейские — после небольшого снижения перешли к росту.
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В Москве обработали 96% протоколов очного голосования по Конституции

В Москве поправки к Конституции поддержали 66,1% избирателей.
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Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году

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