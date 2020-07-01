Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ. В телеграм-каналах 1 июля распространили фотографию, где глава столицы Якутии опускает в урну для голосования бюллетень, в котором «галочка» стоит в графе «за».

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

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