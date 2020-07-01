Политика

REGNUMREGNUMМэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ. В телеграм-каналах 1 июля распространили фотографию, где глава столицы Якутии опускает в урну для голосования бюллетень, в котором «галочка» стоит в графе «за».
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Мэр Якутска проголосовала против поправок, но ее бюллетень изменили на фото

Дождь02:44

Мэр Якутска проголосовала против поправок к Конституции, но в соцсетях появилось фото с галочкой в графе «за»

Эхо Москвывчера в 10:06

Мэр Якутска проголосовала против поправок. Но ее бюллетень отфотошопили

Znak.comвчера в 07:27

Сардана Авксентьева пришла в ярость: ее бюллетень «подделали»

SakhaLife.ruвчера в 08:04

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Pravda.Ruвчера в 07:51

Мэр Якутска проголосовала против поправок, но её голос изменили на фото

News.ruвчера в 08:15

Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе

Якутия.Инфовчера в 05:24
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
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Может быть еще одно юрьевецкое дело

Напомним, что в отношении главы Юрьевецкого района Юрия Тимошенко уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
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За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 90 человек

По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

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Коронавирус из шаманского очага в Тункинском районе пришел в Улан-Удэ

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Политика

За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей

В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
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Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
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Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
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Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

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Интерфакс 30 июня в 06:10
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
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Общество

В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина

Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
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США выступили против превращения собора Святой Софии в мечеть

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Общество

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
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После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
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Представлена новая часть серии Worms

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