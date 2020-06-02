Общество

ВедомостиВедомостиМэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой.
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 мэр Якутска Сардана Авксентьева осудила преследование шамана Александра Габышева, несколько раз пытавшегося добраться до Москвы, чтобы "изгнать Путина", передает РБК.
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Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана

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