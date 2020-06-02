с чего всё началось

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой.

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Гаджеты Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда. 13

Гаджеты Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно. 4

Авто Audi в России начала продажи обновлённого Audi Q7 Российские дилеры Audi начали «живые» продажи обновленного кроссовера Audi Q7.

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 510

Финансы Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.

Энергетика Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. 270

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Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 5