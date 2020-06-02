Общество

ВедомостиВедомостиМэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой.
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с чего всё началось
Мэр Якутска Сардана Авксентьева опубликовала
 пост в инстаграме, в котором высказалась против принудительной госпитализации в психиатрическую больницу шамана Александра Габышева.
Полит.ру04:26

Подробнее о событии

Известные якутяне: свободу шаману Габышеву!

SakhaLife.ru06:44

В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана

РБК05:42

Мэр Якутска выступила в поддержку Александра Габышева: Любого могут направить на принудительное лечение

Якутия.Инфо01:28

Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Znak.com03:41

В Якутске задержаны сторонники шамана Габышева

SakhaNews03:52

Во время суда над якутским «шаманом» задержали свидетелей защиты

SakhaPress.ru04:23

Глава Якутска поддержала шамана Габышева: так любого могут упечь

Московский Комсомолец04:04
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Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Китай в сентябре запустит телескоп для поиска внеземной жизни

КНР собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой телескоп в мире под названием FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»).
Коммерсантъ 04:15
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Политика

Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США

Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
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Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика

Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:26
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
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Политика

Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
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Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Финансы

Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru вчера в 04:20
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Наука

Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле

Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
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Политика

Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ 31 мая в 20:23
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Происшествия

Полиция Приволжска проводит проверку жестокого убийства собаки

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Шоу-бизнес

Солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом

На доходы таксиста Богомазов может позволить себе и своей подросшей семье еду и подгузники.
Российская газета 04:44
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
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Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Экономика

Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб

Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.
РБК 05:01
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Общество

В России утверждён план внедрения раздельного сбора отходов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.
REGNUM 04:23
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Общество

Минтруд заявил о нарастающей напряженности на рынке труда

«Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на десять вакансий приходится 18 человек соискателей», — сказал глава ведомства Антон Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.
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Игры

Блогер обнаружил, что качество The Last of Us Part II выросло по сравнению с предыдущими демонстрациями игры

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Звезда «Людей Икс» Эван Питерс может сыграть в сериале «ВандаВижен»

Сайт Murphy’s Multiverse сообщает, что Эван Питерс («Американская история ужасов», «Люди Икс») получил значительную роль в предстоящем сериале Disney+ «ВандаВижен».
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«Сибирь» подписала контракт с нападающим О’Деллом

РИА Новости 06:31
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
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Александр Прокопьевич Габышев
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, оппозиционер, называющий себя шаманом-воином. В 2019 году организовал публичную общественную акцию протеста в форме пешего марша по маршруту от Якутска до Москвы.
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