Общество
ВедомостиМэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой.
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с чего всё началось
Мэр Якутска Сардана Авксентьева опубликовала пост в инстаграме, в котором высказалась против принудительной госпитализации в психиатрическую больницу шамана Александра Габышева.Полит.ру04:26
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Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Космос
Китай в сентябре запустит телескоп для поиска внеземной жизни
КНР собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой телескоп в мире под названием FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»).
Коммерсантъ 04:15
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика
Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:26
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
Политика
Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Финансы
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Наука
Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Шоу-бизнес
Солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом
На доходы таксиста Богомазов может позволить себе и своей подросшей семье еду и подгузники.
Российская газета 04:44
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Политика
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.
РБК 05:01
Общество
В России утверждён план внедрения раздельного сбора отходов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.
REGNUM 04:23
Общество
Минтруд заявил о нарастающей напряженности на рынке труда
«Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на десять вакансий приходится 18 человек соискателей», — сказал глава ведомства Антон Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.
Долг.рф 06:53
Игры
Блогер обнаружил, что качество The Last of Us Part II выросло по сравнению с предыдущими демонстрациями игры
3DNews вчера в 04:29
Кино
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс может сыграть в сериале «ВандаВижен»
Сайт Murphy’s Multiverse сообщает, что Эван Питерс («Американская история ужасов», «Люди Икс») получил значительную роль в предстоящем сериале Disney+ «ВандаВижен».
Popcornnews.ru 04:00
Хоккей
«Сибирь» подписала контракт с нападающим О’Деллом
РИА Новости 06:31
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25