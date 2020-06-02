с чего всё началось

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой.

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Общество Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС. 735

Космос Китай в сентябре запустит телескоп для поиска внеземной жизни КНР собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой телескоп в мире под названием FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope — «Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров»). 6

Политика В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Политика Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.

Общество Главный храм Минобороны откроют 22 июня Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня. 2

Политика Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 3

Политика Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.

Политика Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. 7K

Политика В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400 Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.

Общество В России утверждён план внедрения раздельного сбора отходов «Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности. 813

Общество Минтруд заявил о нарастающей напряженности на рынке труда «Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на десять вакансий приходится 18 человек соискателей», — сказал глава ведомства Антон Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.