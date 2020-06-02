с чего всё началось

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Его преследование она назвала «избирательной карательностью». По ее мнению, Габышев — человек с несчастной судьбой.

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Здоровье Роспотребнадзор: «Петербург категорически не готов к снятию ограничений» Петербург «пока категорически не готов к снятию ограничений», уверена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталья Башкетова. 3

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 169

Наука Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного WSU Группа исследователей из Университета штата Вашингтон придумала конструкцию натриево-ионного аккумулятора, который потенциально может изменить правила игры в этой области. 2

Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 76

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 502

Футбол «Ростов» согласовал трансфер футболиста «Авангарда» Источник сообщает, что "Ростов" договорился с курским "Авангардом" о трансфере правого защитника Константина Ковалева.

Общество Главный храм Минобороны откроют 22 июня Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 4

Политика Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7 На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию. 398

Общество Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов «Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко. 933

Политика Глава Тамбовской области заручился поддержкой президента на выборах Ново-Огарево, Московская область, 2 июня 2020, 15:28 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин намерен баллотироваться на пост главы региона на новый, второй срок.

Экономика «Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.

Общество СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. 1

Общество Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.

Политика Кремль оценил угрозу коронавируса для голосования по Конституции В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация в России не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию. 531

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 17

Происшествия Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 418